Deputado Amarildo Cruz entregou três emendas na cidade de Nova Andradina

Segundo secretário da Assembleia Legislativa e deputado estadual, Amarildo Cruz (PT) esteve na segunda-feira (2) na cidade de Nova Andradina, distante 297 km de Campo Grande, para entrega de três emendas parlamentares. Totalizando R$ 70 mil, o recurso é referente ao ano de 2016 e foi destinado a três instituições, duas de ensino e uma de saúde, que atuam no município e prestam relevantes serviços à sociedade nova-andradinense.

A primeira visita ocorreu a Escola Estadual Luiz Soares Andrade, contemplada no valor de R$ 20 mil para aquisição de material e pagamento de mão de obra para a construção de 300 m² de calçada na frente do colégio. Uma das instituições de ensino mais tradicionais do município, fundada em 1975, e atendendo 900 alunos nos três turnos, há anos a escola vinha sofrendo com o abandono e descaso.

Com a aplicação do recurso a direção pode investir e calçar a entrada da Luiz Soares Andrade. Segundo a diretora, Elaine Cristina Villa, a nova calçada transformou o colégio em um ambiente mais receptivo e mais aconchegante para os alunos. “Todos os pais, professores comentaram a mudança que a nova calçada trouxe para a escola”, disse a diretora a respeito da mudança que a obra trouxe para o corpo escolar.

Em seguida, o deputado Amarildo Cruz seguiu para a Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barreto, responsável pela administração do Centro de Diagnóstico de Câncer de Barretos – unidade Nova Andradina. Ela foi agraciada com R$ 30 mil para aquisição de um bisturi eletrônico que será utilizado em procedimentos cirúrgicos. Em companhia do coordenador regional do hospital, Ademar Capuci, e da enfermeira Ângela Cristina de Paula e Silva, o parlamentar foi apresentado a toda estrutura da entidade, desde os procedimentos cirúrgicos que são realizados aos equipamentos de última geração, que possibilitam que a instituição seja uma das referências em atendimento do País.

Conforme o coordenador regional do Hospital de Câncer de Barretos, o deputado Amarildo Cruz tem sido um parceiro fundamental para que a fundação continue trabalhando em prol da saúde da população. “O deputado tem enxergado as dificuldades e contribuído para que consigamos continuar com as portas abertas para a população”, afirmou Ademar Capuci. Atualmente a entidade realiza 57 exames de mamografias e 60 preventivos por dia em Nova Andradina.

Encerrando a agenda na região Leste do Estado, o parlamentar esteve na Escola Estadual Luiz Carlos Sampaio, no distrito de Nova Casa Verde, e foi recepcionado pelo corpo docente e discente, entre elas, a diretora Neusa Maria Cardoso. Beneficiada com a destinação de R$ 20 mil para aquisição e instalação de nove aparelhos de climatização, o deputado Amarildo Cruz pode conferir os aparelhos de refrigeração nas salas de aulas do colégio.

Para a diretora da escola, a instalação dos ares-condicionados é de suma importância para a comunidade escolar. “Sem dúvida, a questão climatização da sala influencia em tudo, no aprendizado, na questão do conforto do professor e do aluno”, assegura Neuza Maria.

Prefeitura e distribuição do ICMS Municipal

Aproveitando a entrega das emendas na cidade de Nova Andradina, o deputado estadual Amarildo Cruz se reuniu com o prefeito nova-andradinense, Gilberto Garcia. Em pauta, o fortalecimento da parceira entre a prefeitura e o parlamentar e, também, a busca por soluções a respeito do impasse da distribuição do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do município.

Membro do Conselho de Acompanhamento de Distribuição do ICMS, o parlamentar deixou o mandato à disposição para procurar criar uma saída a cerca das tratativas no rateio proposto pelo Governo do Estado. “É importante que esse debate seja ampliado para a população de modo que garanta mais transparência e se construa uma distribuição mais justa para os municípios de Mato Grosso do Sul”, conclui o deputado Amarildo Cruz.

