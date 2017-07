Deputado Amarildo Cruz questiona prefeitura de Itaquiraí sobre instalação de academias ao ar livre

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) questionou o Prefeito de Itaquiraí, Ricardo Favaro Neto sobre a previsão de instalação de duas academias ao ar livre que estão paradas no pátio da Secretaria de Obras do município. Os aparelhos das academias foram adquiridos com recurso de emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil que o deputado destinou ao município em 2016.

“Estivemos em Itaquiraí na última semana de junho, onde entregamos uma emenda para a Escola Família Agrícola e constatamos que os aparelhos comprados com emenda que enviei para o município, no ano passado, estão aguardando a instalação”, explicou o deputado.

As academias devem ser instaladas no Assentamento Santo Antônio e no Bairro Nova Esperança. “As duas comunidades, contempladas com a emenda parlamentar aguardam ansiosas pela instalação das academias, visto que além de incentivar a prática esportiva nas comunidades, garantirão mais qualidade de vida, bem-estar e lazer aos moradores”, falou Amarildo Cruz.

O ofício nº 117/2016 foi encaminhado ao gabinete do prefeito no dia seis de julho e deve ser respondido em 30 dias.

