Deputado Amarildo Cruz realiza a entrega de três emendas parlamentares em Nova Andradina

Segundo secretário da Assembleia Legislativa e deputado estadual, Amarildo Cruz (PT) participa na próxima segunda-feira (2) da solenidade de entrega de três emendas parlamentares na cidade de Nova Andradina, distante 297 km de Campo Grande. Totalizando R$ 70 mil, o recurso é referente ao ano de 2016 e é destinada a três instituições que atuam no município.

Agraciada com o valor de R$ 30 mil, a Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos, responsável pela administração do Centro de Diagnóstico de Câncer de Barretos – unidade Nova Andradina, destinou o recurso para aquisição de um bisturi eletrônico, que será utilizado em procedimentos cirúrgicos. “O aparelho cirúrgico contribuirá para que o hospital continue atendendo à população e prestando um relevante serviço aos moradores da cidade e região”, diz o deputado estadual Amarildo Cruz.

A Escola Estadual Luiz Soares Andrade também foi contemplada pela emenda parlamentar, no valor de R$ 20 mil. O recurso possibilitou que a unidade educacional adéque sua estrutura para receber os estudantes nova-andradinenses que desfrutam do sistema público de ensino. A verba foi destinada para aquisição de material e pagamento de mão de obra para a construção de 300 m² de calçada.

Também visando o conforto e atendimento aos alunos de Nova Andradina, a Escola Estadual Luiz Carlos Sampaio, localizada no distrito de Nova Casa Verde, foi beneficiada com destinação de R$ 20 mil para aquisição e instalação de nove aparelhos de climatização. “É necessário construir todo um ambiente que recebe com conforto e dê as totais condições necessárias para que as nossas crianças vivam e desejam se estabelecer no meio educacional”, afirma o parlamentar.

Comentários