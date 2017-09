Deputado Amarildo Cruz reitera pedido de informações sobre o andamento das obras do Teatro Aracy Balabanian

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (27) o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) reiterou ao Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica e a Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, o pedido de informações a respeito da obra inacabada do Teatro Aracy Balabanian, tendo em vista que a solicitação sobre o parecer do andamento da reforma foi encaminhado inicialmente no dia 8 de junho deste ano, protocolado sob o número 02755/2017, e até o presente momento não houve resposta do Executivo.

Segundo a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o Teatro Aracy Balabanian, localicado no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, está com as portas fechadas para o público desde o mês de maio de 2016. A princípio, o prazo previsto para entrega da reforma era no mês de dezembro do mesmo ano.

“Solicito uma resposta urgente sobre o total dos recursos financeiros já utilizados na reforma do Teatro Aracy Balabanian, também a respeito do valor previsto para conclusão, bem como o prazo para finalizar as obras e os nomes dos responsáveis técnicos”, cobra o deputado Amarildo Cruz.

Foto: Fundação de Cultura