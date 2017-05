Deputado Amarildo questiona acordo do Governo Estadual com empresa de cereais

Durante sessão da Assembleia Legislativa de terça-feira (30), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) questionou o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja e o Secretário de Estado de Fazenda, Márcio Campos Monteiro, sobre possíveis contratos firmados com a empresa Gama Cereais.

No requerimento de informações, o parlamentar pergunta se há algum termo de compromisso firmado com o contribuinte Gama Comércio de Importação e Exportação de Cereais LTDA – CNPJ: 07.704.092/0001-30 e com algum contribuinte que o dispense, no caso de operações realizadas com produtos de soja e milho, do recolhimento de que trata o artigo 6º do Decreto no 9.542/99 (FUNDERSUL).

Ainda conforme o requerimento, o deputado solicita que todas as respostas sejam instruídas com documentação comprobatória.

“Temos informações de que o órgão de arrecadação do Estado, a Sefaz, estaria efetuando concessões não autorizadas em detrimento do erário. Portanto, precisamos saber a veracidade dessas denúncias para que, se preciso, sejam tomadas as devidas providências”, pontuou Amarildo Cruz.

Comentários