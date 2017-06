Deputado Cabo Almi exige do Governador Azambuja reajuste para os servidores do MS

Em defesa dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, o deputado Cabo Almi(PT) fez severas críticas ao governador Reinaldo Azambuja(PSDB), por não resgatar compromissos e oferecer índice zero na data base dos trabalhadores do Estado.

Para o parlamentar, os servidores estão sendo penalizados pela ineficiente gestão dos recursos públicos. “O governo não tem credibilidade e nem como justificar os três anos sem aumento aos servidores públicos e, a esta Casa cabe conduzir a discussão e exigir do governador, no mínimo, a reposição da inflação dos anos sem reajuste”.

“O Governo não segura mais e tem que receber o Fórum dos servidores e resolver essa demanda, haja vista que, só no governo do Azambuja não tem índice de reajuste para servidores” concluiu Cabo Almi.

