Deputado Cabo Almi faz palestra em congresso da contacs

O deputado Cabo Almi (PT-MS) participou ontem (09/05) a convide de lideranças sindicais, na condição de palestrante, da Jornada Temática de Estratégia e Resistência dos Trabalhadores do Comércio e Serviços Regional Centro Oeste, promovido pela CONTRACS (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços)filiada a CUT, realizada no auditório do hotel Jandáia, em Campo Grande, cujo tema discorrido foi a terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da previdência.

Para o parlamentar, as três reformas estão postas para desconstruir e acabar com as conquistas dos trabalhadores, que a duras penas conseguiram através das lutas, sem trégua, desde o governo de Getulio Vargas até o governo do Partido dos Trabalhadores com o presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff.

O presidente ilegítimo Michel Temer, não tem compromisso com os trabalhadores, ele está a serviço das multinacionais e capital especulativo. Ele e sua base parlamentar na Câmara Federal e no Senado aprovam o que bem entender, pouco importa para eles o que os parlamentares da oposição apresentam como propostas, eles querem mesmo é desmontar todas as conquistas até aqui conquistadas pelos trabalhadores.

A minha sugestão, assegurou Cabo Almi, é continuar as mobilizações por todo o Brasil, envolvendo todos os setores da sociedade, no sentido de se avançar e não permitir nenhum direito a menos. Somente assim, é possível eles recuarem dos projetos maldosos que reduzem os direitos dos trabalhadores assegurados na Constituição Federal.

Finalmente o deputado Cabo Almi disse que a solução para o futuro é eleger novamente o Lula presidente da Republica para que seja devolvido aos trabalhadores o que se conquistou ao longo de décadas, com muita luta pelos partidos de esquerda, pelas organizações sindicais e movimentos sociais.

A mesma foi composta pelos sindicalistas, Pedro Mamede, Secretário da Juventude e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços de Sidrolândia-MS e Diretor da Contracs/CUT, Zenilda Fonseca, Coordenadora Regional Centro Oeste e Diretora do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Tocantins-SECETO, e o palestrante, deputado estadual pelo PT de Mato Grosso do Sul, Cabo Almi.

