Deputado Coronel Davi visitas moradores de bairros na Capital

O parlamentar conversou com os moradores, comerciantes e populares, ouvindo diversas reivindicações por melhorias nos bairros.

Direto das ruas, Coronel David vai ao Tarumã e Coophavilla II ouvir moradores sobre demandas na região.

O deputado estadual Coronel David (PSC) percorreu os bairros Tarumã e Coophavilla II nesta sexta-feira (11) em Campo Grande. Na ocasião, Coronel David conversou com os moradores, comerciantes e populares, agradecendo o apoio e a confiança em seu mandato parlamentar e ouviu diversas reivindicações por melhorias na região.

Dona Cida, moradora e comerciante do bairro Tarumã aproveitou a oportunidade para solicitar mais sinalização na rua em frente ao seu estabelecimento comercial. “É muito importante a vinda do deputado em nosso bairro para saber exatamente o que acontece por aqui. Muitos não fazem como ele e isso faz toda a diferença na hora de votar. Precisamos de mais sinalização e espero que o Coronel David nos ajude nessa situação”, disse dona Cida.

Para Natal Ferreira Tenório, que representa o bairro Coophavilla II, Coronel David é um político que transmite credibilidade, por isso os moradores esperam que ele colabore com ações positivas para o bairro. “O deputado Coronel David é uma pessoa que transmite verdade ao falar, pois se algo pode dar certo ele fala, se algo pode ser feito ele não vai “enrolar”, ele vai dizer o que pode fazer. É desse tipo de político que precisamos para nos representar. Espero que ele nos ajude a trazer áreas de lazer e mais segurança para nosso bairro”, comentou Natal.

Aproveitando a oportunidade, Coronel David também conversou com comerciantes, falou com populares nas ruas e se colocou à disposição da comunidade, deixando as portas do seu gabinete aberto para que a população tenha uma comunicação e participação direta em seu mandato parlamentar. “Nosso trabalho legislativo não pode ficar somente na Assembleia. Temos que conversar com as pessoas, ir até elas e ouvir suas necessidades. Tenho certeza que estamos no caminho certo, fazendo um trabalho participativo e junto da comunidade. Nosso gabinete sempre está de portas abertas para a nossa gente”, falou Coronel David.

Comentários