Deputado Coronel David assina termo de cooperação técnica entre Assembleia e Sindifisco-MS

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou na manhã de ontem (2), na Assembleia Legislativa, da solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica que garante o acompanhamento e contribuições do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul (Sindifisco-MS), em ações legislativas que envolvam assuntos referentes às questões tributárias e relacionadas às carreiras do Fisco Estadual.

O documento foi assinado na sala da Presidência e tem entre suas cláusulas o comprometimento do Legislativo em remeter e-mail sobre as proposições de interesse da categoria e do Sindifisco-MS em atuar junto à Assembleia Legislativa na coleta e disseminações de informações. Não haverá quaisquer obrigações financeiras entre as partes e o Termo ainda determina que o sindicato nomeie dois representantes para acompanhar os trabalhos legislativos.

“A assinatura deste termo é fundamental e trará muitos benefícios para a Casa, pois teremos o auxílio dos auditores fiscais, agregando mais qualidade e legitimidade aos trabalhos executados na Casa de Leis”, disse Coronel David.

Representando o Sindifisco-MS, o presidente Ronaldo Vielmo Monteiro elogiou a iniciativa. “Agradecemos a oportunidade de colaborar junto à Assembleia algo inédito que tende a estreitar ainda mais os laços. Nosso quadro é técnico, especializado e com muito conhecimento para ajudar nas análises prévias. Será muito melhor aprovar projetos em consonância com as prerrogativas legais e anseios da categoria”, destacou.

