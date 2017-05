Deputado Coronel David busca recursos para aperfeiçoar atuação tática do BOPE em MS

O Batalhão de Operações Especiais está entre as melhores equipes de combate urbano do mundo

O deputado estadual Coronel David (PSC) visitou na manhã desta quarta-feira (24) a sede do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), localizada na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, no Parque dos Poderes em Campo Grande.

Na oportunidade, o parlamentar se reuniu com o Tenente-Coronel Wagner Ferreira da Silva, que em nome da corporação reivindicou readaptações no prédio para a implantação de uma academia na unidade. “Agradeço a vinda do deputado Coronel David ao nosso batalhão e esperamos contar com o apoio dele na ampliação do prédio para instalar uma academia com equipamentos novos e adaptados. Com esses mecanismos, o policial terá mais capacitação profissional, irá adquirir um bom preparo físico para enfrentar missões com mais agilidade e locomoção rápida, além de cuidar da própria saúde e garantir sua segurança pessoal”, pontuou o Tenente-Coronel.

Ao ouvir as demandas necessárias do batalhão, o deputado Coronel David se comprometeu em buscar recursos que propiciem um melhor aperfeiçoamento tático aos policiais militares do MS. “Considero este encontro com o Tenente-Coronel Do BOPE, Wagner Ferreira muito importante para entender as reais necessidades que a instituição precisa e transformar as reivindicações em projetos e requerimentos que melhorem a estrutura na carreira militar. Com certeza buscarei formas de viabilizar esta academia, para que os policiais em formação e treinamento especializado continuem se aperfeiçoando para garantir a qualidade nos serviços prestados a população sul-mato-grossense”, disse o parlamentar.

Considerado um grupo de elite da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o BOPE é treinado especialmente para atuar em situações de extrema periculosidade e está entre as melhores equipes de combate urbano do mundo.

Mandato em prol da segurança pública

Durante sessão ordinária da última quarta-feira (17), o deputado solicitou ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, a implantação de uma política de reajuste salarial aos policiais e bombeiros militares. “O policial e o bombeiro militar realizam um trabalho fundamental para garantir a segurança da nossa população, por isso, nada mais justo que propor um diálogo junto ao Governo em busca de melhores condições salariais. Meu trabalho como parlamentar sempre será pautado na valorização dos nossos homens e mulheres que enfrentam bandidos todos os dias e doam a vida para proteger nossas famílias”, disse o parlamentar.

Contemplando os interesses da categoria, o parlamentar também propôs a criação de uma lei que reserva unidades de conjuntos habitacionais a serem construídos e empreendidos em benefício dos agentes da segurança pública em MS. “Esta indicação tem como objetivo provocar o Estado para que, mediante lei, prioritariamente reserve 5% das unidades dos conjuntos habitacionais a serem construídos aos profissionais da segurança pública do MS. Esse plano contemplaria policiais militares, policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários para que tenham acesso a moradias e conquistem o sonho de ter a sua casa própria”, completou.

