Deputado Coronel David defende valorização da terceira idade em projeto social no Aero Rancho

O Grupo Aroeira oferece apoio sócio familiar, minicursos, palestras e atendimento psicológico a 60 idosos da região

O deputado estadual Coronel David (PSC) visitou o Grupo Aroeira, que faz parte do Projeto AMATI (Associação de Mães Trabalhando a Inclusão) na tarde de quinta-feira (11) no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Acompanho do diretor do projeto Clóvis Veiga, o deputado conheceu o grupo Aroeira, composto por 60 idosos com idade acima de 60 anos, que recebem apoio sócio familiar com palestras, minicursos, atendimento psicológico que valorizam suas potencialidades, melhoram a autoestima e as relações sociais dos “jovens da terceira idade”. “Só tenho a agradecer a vinda do deputado Coronel David por se mostrar interessado em ajudar a nossa comunidade. Aqui jovens senhoras recebem atenção, amizade e principalmente amor e o resgate da dignidade. Aqui elas trabalham, elas se sentem úteis, podem realizar atividades que geram renda, mas precisamos melhorar a infraestrutura na área de lazer, por isso peço ao Coronel David uma academia ao ar livre para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos usuários. Aproveitamos a oportunidade para mostrar alguns setores que ainda não foram concluídos por falta de investimento como a piscina para adultos e crianças e uma quadra para a prática de esportes. Esperamos que essa colaboração venha o mais rápido possível, para que possam frequentar um espaço adequado que ofereça inserção, oportunidade de auto sustento, promovendo a socialização, interação e, consequentemente, a saúde e bem-estar dos idosos”, disse o diretor.

A costureira Maria Francisca, 64 anos, dá aulas de costura para pessoas da terceira idade e comemorou a vinda do deputado Coronel David no projeto Aroeira, pois viu uma oportunidade de pedir uma máquina nova para continuar suas costuras. “Eu fiquei sabendo que o Coronel David vinha aqui e fiquei muito animada, por que quero muito que ele nos dê mais máquinas para que nossas meninas continuem a costura. Elas fazem tapetes, toalhas, panos, tudo para vender e garantir uma renda no fim do mês. Estou pedindo muito a Deus para que ele consiga nos ajudar”, declarou Dona Maria.

O deputado Coronel David aproveitou a oportunidade para destacar a importância da comunidade na sociedade e conversou com as mulheres sobre investimentos ao local. “Sei que cada uma de vocês aqui tem uma história de vida, enfrentaram muitas dificuldades e superaram vários desafios e eu, como parlamentar, considero nada mais justo, trabalhar para que este estabelecimento ofereça opções de lazer, interação e resgate da dignidade, pois sei que todas que estão aqui merecem. Vou buscar recursos por meio de emendas parlamentares para reformar o piso, pois além de ficar mais bonito, garante mais segurança e mobilidade. Será possível investir em máquinas novas também, para que estas senhoras continuem um bonito trabalho fazendo suas costuras e ganhando sua própria renda”, firmou Coronel David.

