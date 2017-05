Deputado Coronel David destina emenda de R$ 10 mil a APAE de Aparecida do Taboado

O valor repassado a APAE será utilizado na reforma da cozinha da instituição

O deputado estadual Coronel David (PSC) destinou recursos por meio de emenda parlamentar coletiva no valor de R$ 10 mil reais ao município de Aparecida do Taboado. O montante do valor é de R$ 20 mil, que foi viabilizado juntamente com o atual prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), enquanto era deputado estadual em 2016. O valor foi repassado na primeira quinzena do mês de maio a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Aparecida do Taboado e será utilizado na reforma da cozinha da instituição.

Conforme a coordenadora da APAE, Sílvia Regina de Almeida Souza, o investimento vai proporcionar uma melhor qualidade no atendimento a pessoas com necessidades educacionais especiais. “Agradeço a Deus que sempre nos abençoou e agora mais ainda com a chegada destes recursos para investir numa melhor estrutura aos nossos alunos. Temos um refeitório adaptado e vamos instalar armários novos para armazenar melhor os alimentos, guardar os materiais de cozinha e isso vai manter a saúde, a higiene do local e deixar tudo mais organizado. É sempre bom contar com o apoio dos parlamentares e o deputado Coronel David com certeza está ajudando muito a nossa entidade”, destacou a coordenadora.

O deputado Coronel David esteve em Aparecida do Taboado no início deste mês e visitou também a Fundação Estatal de Saúde e o Lar dos Idosos, considerando a ação importante para aproximar a comunidade dos trabalhos parlamentares e conhecer os anseios e necessidades do município. “É muito gratificante poder disponibilizar recursos por meio de emendas parlamentares a uma instituição que realiza um trabalho primordial na saúde e no apoio a comunidade. Além disso, podemos contribuir de alguma forma com o desenvolvimento do município. Podem ter certeza que vou continuar trabalhando para conseguir mais investimentos necessários que a população precisa”, frisou Coronel David.

Apoio social

A APAE de Aparecida do Taboado foi fundada no dia 03 de outubro de 1985 e tem por missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

Hoje, a instituição atende 113 alunos e possui uma equipe técnica composta por 28 profissionais que atuam nas áreas de fonoaudiologia, assistência social, fisioterapia, nutrição e serviços gerais, além de professores qualificados para dar o suporte necessário aos alunos especiais.

Comentários