Deputado Coronel David destina emendas parlamentares para escolas de Deodápolis

Os recursos foram destinados por meio de emenda parlamentar coletiva no valor de R$ 40 mil reais ao município

O deputado estadual Coronel David (PSC) destinou recursos por meio de emenda parlamentar coletiva no valor de R$ 40 mil reais ao município de Deodápolis. O montante foi viabilizado juntamente com o atual Secretário de Segurança Pública José Carlos Barbosa, enquanto era deputado estadual em 2016. A Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Scila Médice e a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Lagoa Bonita recebeu o valor de R$ 20 mil reais cada. Esse recurso foi repassado na primeira quinzena do mês de maio e será utilizado na aquisição de ares-condicionados e equipamentos de informática.

A diretora da Escola Estadual Scila Médice, Josane Marcelino Pacheco agradeceu a preocupação em garantir investimentos para a educação do município. “Eu agradeço muito a destinação desta emenda parlamentar, pois agora poderemos instalar um ar condicionado em duas salas e também na biblioteca. Nossa cidade é muito quente, ficava com muita pena dos alunos sofrerem tanto com o calor e isso estava atrapalhando o desempenho escolar. Fico feliz pelos políticos olharem por nós e espero que esses e outros investimentos colaborem ainda mais na formação e na qualidade do ensino em nossa escola”, disse a diretora.

O diretor da Escola Estadual Lagoa Bonita, Cláudio Lúcio de Lima considerou a verba vinda em boa hora, pois serão adquiridos computadores para a sala de tecnologia. “Fico muito feliz, pois com esses computadores novos, vamos oferecer uma oportunidade de complemento aos estudos e até um preparo melhor ao mercado de trabalho”, pontuou Cláudio.

Comprometido, o deputado Coronel David ressaltou a importância de se investir em materiais que melhorem a qualidade no ensino. “Essa emenda parlamentar foi viabilizada pelo atual Secretário de Segurança, José Carlos Barbosa, que no ano passado era deputado estadual. Hoje, como deputado, me sinto honrado em fazer parte deste processo que destinou o pagamento dos recursos a educação. Com esses investimentos será possível melhorar a infraestrutura, que tem o papel essencial na formação de crianças e adolescentes, além de garantir conforto e bem-estar não apenas aos alunos, mas também para os professores e a toda comunidade escolar. Como parlamentar, podem contar sempre com o nosso trabalho para buscar o que a população precisa”, afirmou Coronel David.

