Deputado Coronel David faz indicações para atender municípios do MS

Infraestrutura, policiamento e assistência à saúde estão entre as demandas mais pedidas pela população

O deputado estadual Coronel David (PSC), realizou somente no primeiro semestre de 2017, mais de 300 indicações visando melhorias no trânsito, tapa-buracos, infraestrutura, policiamento, assistência à saúde e iluminação pública em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Para Amambaí, o parlamentar solicitou recursos na área da saúde pela aquisição de um aparelho de raio X ao hospital da cidade. Na educação, cobrou a implantação de cursos técnicos para Vendas, Técnico em Serviços Jurídicos e Normal Médio e graduação nas áreas de Direito, Agronomia, Jornalismo, Química, entre outros oferecidos pela UEMS e na segurança, solicitou a criação de uma casa acolhedora que atenda Mulheres Vítimas de Violência Sexual e Doméstica.

Ao municipio de Nioaque, Coronel David propôs na área de segurança mais viaturas para a Polícia Militar e para Dourados indicou serviços de pavimentação asfáltica, patrulhamento policial e a conclusão da obra de construção do Centro de Convenções, contemplando os setores da cultura, segurança pública e infraestrutura.

Para dona Santa de Fátima, as proposições feitas pelo deputado Coronel David na Assembleia Legislativa, são fundamentais para que as exigências e reclamações dos moradores sejam atendidas pelo poder público. “Ao fazer essas indicações através de sua atividade parlamentar, o deputado Coronel David mostra que é um representante à altura dos interesses da população. Ele tem atitude e é verdadeiro, pois se ele fala que vai cobrar e é possível conseguir as coisas, ele fala, se não pode ajudar ele fala também. É disso que nós precisamos, de políticos que não fiquem em promessas, mas que cobrem e lutem por nós”, disse dona Santa.

Mandato participativo

Realizando um trabalho de gestão participativa com a comunidade, o deputado Coronel David ressalta que as indicações são uma ferramenta de resposta à população, que anseia para que suas manifestações sejam ouvidas e atendidas. “Em todos os municípios que visito, sempre procuro conversar com a população para entender melhor a realidade de cada região. Não sou um político preocupado em atender somente demandas da segurança pública, mas sim trabalhar por melhorias em outras áreas importantes como educação, saúde e infraestrutura. Esse é o meu trabalho como parlamentar, dialogar, propor e buscar por meio de indicações ou outros atos, investimentos que tragam a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos sul-mato-grossenses”, disse Coronel David.

Em Ponta Porã, o deputado solicitou a instalação de uma torre que melhore a captação e retransmissão dos sinais de telefonia móvel celular, oferecendo mais qualidade aos moradores da região. Para Selvíria, Sete Quedas e Rio Verde de MT foi sugerida a aquisição de viaturas para reforçar a corporação e garantir mais segurança à população dessas regiões. Outras cidades como Campo Grande, Anastácio, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Camapuã, Corumbá, Coxim, Dourados, Itaporã, Paranaíba e Tacuru também tiveram requerimentos encaminhados ao poder público pelo parlamentar.

Compromisso com MS

Como resultado de indicações relevantes, em abril deste ano, o deputado Coronel David entregou ao Hospital Psiquiátrico Adolfo Bezerra de Menezes de Paranaíba, R$ 20 mil reais em recursos viabilizados por meio de emendas parlamentares. “Agradeço ao deputado Coronel David pela emenda destinada. Ele veio conhecer de perto o nosso trabalho e isso mostra que ele tem compromisso com a saúde da nossa cidade. Esses valores foram utilizados para auxiliar o custeio de medicamentos, gêneros alimentícios e materiais de limpeza. Com certeza a parceria com o Coronel David está garantida e é essencial para continuarmos a oferecer um atendimento de qualidade as pessoas em estado de vulnerabilidade”, disse o gerente de planejamento do hospital, Wagner Alves de Oliveira.

A Santa Casa de Misericórdia do município também recebeu a quantia de R$ 20 mil reais para aquisição de 1.800 metros de tecidos necessários para acomodação de pacientes em enfermarias e realização de procedimentos cirúrgicos. Em relação as emendas, já foram mais de R$ 1,5 milhão em recursos voltados a área da saúde, educação, assistência social e segurança pública, contemplando 28 cidades de Mato Grosso do Sul.