Deputado Coronel David faz maratona de visitas pelo interior do Estado

O trabalho do deputado Coronel David (PSC) junto à comunidade não para. Neste fim de semana (23 e 24) o parlamentar visitou os municípios de Sete Quedas, Amambai e Tacuru, afim de ouvir de perto os problemas e a realidade dos moradores da região, buscando soluções para as demandas solicitadas.

“Hoje passei em Sete Quedas para encontrar parceiros e conversar com a população sobre as principais necessidades do município. Visitei os meus irmãos de farda da Polícia Militar e o Lar dos Idosos São Cristovão. Também estive na Câmara Municipal para apresentar ações do mandato e reafirmar meu compromisso com os moradores da região” destacou Coronel David.

Posteriormente Coronel David visitou os parceiros da cidade de Amambai e Tacuru. “Continuei percorrendo o interior do Estado e dessa vez estive em Amambai e Tacuru. Em Amambai participei da entrega das obras de drenagem na Vila Jardim Panorama, inauguração do Fundo de Previdência dos Servidores do município e de uma reunião da Coordenadoria da Mulher. Ainda na cidade, estive no lançamento do livro do procurador de justiça aposentado, José Carlos de Oliveira Robaldo. Além disso, visitei o Moto Clube Tatu Beba para conversar com os amigos do grupo. Esse é o nosso trabalho, atuar cada vez mais próximo da sociedade”, explicou Coronel David.

