Deputado Coronel David parabeniza Aquidauana pelos 125 de história e reforça compromisso com município

História, tradição e orgulho. É com esse sentimento que o deputado estadual Coronel David (PSC) parabeniza Aquidauana, pelos seus 125 anos de emancipação comemorados nesta terça-feira (15). Conhecida por ‘Cidade Natureza’, devido a variedade de flora e fauna, desde 1977 a cidade faz parte do estado de Mato Grosso do Sul.

Parceiro do município, o parlamentar demonstrou em apenas um ano de mandato o respeito e admiração que tem pela cidade, entregando viaturas e participando da formação de novos policiais militares que contribuíram com a segurança da população. Também apresentou uma emenda aditiva de 1.370.000,00 (um milhão e trezentos e setenta mil reais) para reformar e ampliar unidades de segurança pública em MS, incluindo o 7° Batalhão da PM do município, além de manter uma relação próxima da comunidade, afim de atender as necessidades que a população precisa.

“São 125 anos de histórias e conquistas de um município muito importante para a economia e para o turismo em Mato Grosso do Sul, por isso sempre colocamos Aquidauana na rota dos nossos projetos e investimentos, e temos o compromisso de garantir mais segurança pública, educação, saúde e melhorando a vida de um povo trabalhador e honrado, como é o povo aquidauanense”, destacou Coronel David.

História

Fundada em 15 de agosto de 1892, às margens do rio Moboteteu, atual rio Aquidauana, foi implantada por uma comitiva composta pelo major Teodoro Rondon e pelos coronéis João d’Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves Corrêa e Manuel Antônio Paes de Barros, além de fazendeiros e moradores da Vila de Miranda. Teodoro Rondon também foi o primeiro professor da primeira escola da cidade, criada em 1894.

O novo povoado nasceu em razão da Guerra do Paraguai e seus primeiros povoadores foram os soldados imperiais. Com a chegada dos trilhos da ferrovia, Aquidauana iniciou um acelerado processo de desenvolvimento. Aquidauana também foi o primeiro município do antigo Mato Grosso a possuir serviço de energia elétrica, inaugurado em maio de 1928, além do primeiro cinema com tela panorâmica. Em 1948 tornou-se cidade e em 1977 o município passa a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul.

