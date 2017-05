Deputado Coronel David participa de entrega de 21 viaturas para o Corpo de Bombeiros em MS

Foram 21 viaturas entregues ao Corpo de Bombeiros a 16 municípios do Estado

O deputado estadual Coronel David (PSC) juntamente com o governador Reinaldo Azambuja entregou 21 viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (23), na praça do Rádio Clube, em Campo Grande.

Em discurso, o parlamentar ressaltou os investimentos do Governo do Estado, como sendo o maior já realizado na história da segurança pública em Mato Grosso do Sul. “Nunca na história deste Estado, mesmo enquanto comandante-geral da Polícia Militar presenciei tanta transformação na segurança pública, como a que o governador Reinaldo Azambuja está proporcionando ao Estado de Mato Grosso do Sul. São viaturas que vão atender diversas regiões do nosso Estado, com equipamentos de alta qualidade e que darão a cada um desses profissionais o suporte necessário para atender a sociedade e salvar vidas”, destacou Coronel David.

Durante a solenidade, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) destacou que o programa MS Mais Seguro, proporcionou mais investimentos a MS. “Em dois anos e cinco meses houve um acréscimo de 80% no número de viaturas de resgate (UR) e 125% a mais de veículos nas de combate a incêndio (ABT). No caso dos ABT’s, as 16 que operavam no início de 2015 eram em sua maioria caminhões antigos e adaptados. Hoje, com muito trabalho,graças ao Programa MS Mais Seguro estamos aqui garantindo melhores condições de trabalho aos bombeiros, entregando 21 viaturas novas, equipadas com ferramentas modernas. Além disso, os investimentos do governo do Estado têm como objetivo principal prestar socorro rápido e seguro aos cidadãos sul-mato- grossenses em situações de risco, urgência e emergência”, declarou o governador.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Esli Ricardo de Lima, a chegada de novas viaturas representa maior qualidade no atendimento à população. “Em dois anos e cinco meses desse governo houve um acréscimo de 80% no número de viaturas de resgate (UR) e 125% a mais de veículos de combate a incêndio (ABT) e isso trará muito mais agilidade no atendimento, proporcionando mais vidas salvas pela nossa corporação”, revela.

Os 21 veículos entregues somam o valor de R$ 9,9 milhões. São 10 ABT’s (Auto Bomba Tanque – caminhão de combate a incêndio); 6 ABSR (Auto Busca Salvamento e Resgate); 1 ABR com guincho (Auto Bomba Rápido – caminhonete) e 4 UR’s (Unidade de Resgate – ambulância).

Ao todo, foram beneficiados 16 municípios, entre eles Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Ponta Porã, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Aquidauana, Jardim, Nova Andradina, Coxim, Aparecida do Taboado, Amambai, Paranaíba, Mundo Novo, Maracaju e Costa Rica.

