Deputado Coronel David participa de reunião para discutir plano de segurança pública da Capital

Durante o encontro foram discutidas ações estratégicas, integração entre o município e Estado nas ações de segurança

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou na noite desta quinta-feira (25) de uma reunião com integrantes da Comissão de Segurança Pública da Capital, na ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

A reunião contou com representantes da OAB, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, membros da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal e teve como objetivo discutir ações estratégicas do Plano de Segurança Pública, integração entre o município e o Estado e o Fundo Municipal de Segurança Pública da Capital.

Representando o poder legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, o deputado Coronel David reforçou aos presentes a importância do trabalho de integração entre Governo, forças policiais e a sociedade campo-grandense. “Precisamos realizar um trabalho significativo na Capital em relação à segurança pública, mas isso só acontecerá com a integração os representantes do poder público, as forças policiais e a sociedade. É preciso fazer audiências públicas, promover debates, criar situações que envolvam as famílias, o comércio, a população em geral, pois se tivermos uma sociedade participativa, aliada a investimentos nas forças policiais, ao longo do tempo Campo Grande se tornará referência no Brasil por apresentar números significativos na redução da criminalidade”, avaliou o deputado.

