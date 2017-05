Deputado Coronel David solicita melhorias para os bairros de Campo Grande

O deputado estadual Coronel David (PSC) durante sessão ordinária do dia (24) na Assembleia Legislativa, fez indicações solicitando melhorias aos bairros Nova Campo Grande, Jardim Búzios, Jardim Aero Rancho, Jardim São Conrado e Jardim Santa Emília na Capital.

Nos bairros São Conrado, Jardim Santa Emília e Nova Campo Grande, o parlamentar solicitou ao Secretário de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa, ao Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, Comandante Geral da Polícia Militar para que seja feito o patrulhamento e a ronda ostensiva nas regiões indicadas, pois a onda de assaltos tem gerado preocupação e insegurança aos moradores, pedestres e comerciais das localidades.

No setor de infraestrutura, Coronel David solicitou em nome da moradora Juliana Dornelas de Oliveira (que representa o bairro Nova Campo Grande), ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), ao Secretário Municipal de Infraestrutura Rudi Fiorese e ao diretor-presidente da Energisa de Mato Grosso do Sul para que seja providenciada a troca de lâmpadas queimadas, manutenções e reparos elétricos na fiação dos postes que estão com defeito no bairro.

Ainda ao Nova Campo Grande, o parlamentar encaminhou um ofício aos membros da bancada federal que representam MS no Congresso Nacional, ao Secretário de Governo de MS Eduardo Riedel e ao prefeito Marquinhos Trad (PSD), a viabilização de recursos para asfaltar as ruas do bairro, pois a população tem sofrido com a logística, transporte e a grande quantidade de poeira, trazendo problemas de saúde aos moradores.

No Aero Rancho, foi feito um ofício ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) e ao secretário da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) para que seja providenciada a limpeza e poda de árvores em torno da Travessa Baturité, pois muitos galhos estão encostando nas fiações e o acúmulo de sujeira e galhos estão caindo nas vias, prejudicando o trânsito.

Por fim, o deputado encaminhou a pedido da moradora Andressa Cristina da Silva do bairro Jardim dos Búzios, para que sejam viabilizados recursos na construção de uma praça que proporcione a prática de esportes e interação urbana e social aos moradores e um CEINF (Centro de Educação Infantil), para atender comunidade que não tem onde deixar seus filhos para trabalhar.

