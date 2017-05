Deputado Coronel David visita base da GCM no Prosa e comunidade pede mais segurança na região

A Região Urbana do Prosa possui aproximadamente 90 mil habitantes e compreende 11 bairros da Capital

O deputado estadual Coronel David (PSC) visitou na tarde desta quarta-feira (10), a base administrativa da Guarda Civil Municipal da região do Prosa em Campo Grande. Na ocasião, o parlamentar se reuniu com lideranças de bairros e com os guardas civis municipais para conhecer melhor a estrutura onde trabalham e saber mais sobre as principais demandas do complexo.

Para o presidente da Associação de moradores do bairro Estrela Dalva II, Jorge de Melo, a experiência do deputado Coronel David na segurança pública como Comandante da Polícia Militar e agora como parlamentar, pode ajudar a trazer recursos e mais tranquilidade a região. “Nos sentimos muito prestigiados em ter o deputado Coronel David aqui no Estrela Dalva para ver as condições da base da Guarda Civil Municipal. Esta estrutura precisa de muitas reformas e temos buscado apoio dos próprios moradores em mão-de-obra, doações e matérias, mas sabemos que é preciso mais apoio do poder público na finalização do projeto. Como o deputado entende de segurança pública pela sua carreira na Polícia Militar, esperamos que ele possa nos ajudar no que for possível para tirar do papel um projeto de reforma da base, que consta alojamento feminino e masculino adequado, refeitório, banheiros, setor administrativo e quem sabe, outras viaturas para trazer mais segurança aos moradores”, disse Jorge.

A presidente da Associação de moradores do Novo Minas Gerais, Iracy Martins de Lima reafirma que a comunidade clama por mais segurança e áreas de lazer. “Nós buscamos sempre ouvir o que os moradores pedem e a questão da segurança é o que mais preocupa. Infelizmente usuários de droga são comuns no bairro, e isso gera muita insegurança. A Guarda Municipal sempre está conosco, faz um bom trabalho e ajuda no que é possível, mas eles não podem estar em todos os lugares, e isso faz com que os bandidos se sintam livres para cometerem assaltos, usarem drogas em plena luz do dia deixando a população insegura. Paralelo a isso, gostaríamos de ter mais áreas de lazer como praças, campos de futebol ou uma academia ao ar livre, pois isso valoriza o bairro e integra a comunidade local”, relatou Iracy.

O deputado Coronel David destacou o trabalho dos Guardas Civis Municipais que atuam na região e se comprometeu em buscar recursos para a região do Prosa. “Vou buscar por meio de emendas parlamentares investimentos na aquisição de materiais para construir uma instalação adequada aos Guardas Civis, pois eles precisam ser valorizados. Esse reconhecimento repercutirá positivamente num bom trabalho nas ruas, de prevenção e de cuidado com a comunidade. Sobre investimentos na área de lazer, solicitarei um estudo à prefeitura de Campo Grande para a construção de uma academia ao ar livre, e outras melhorias que possam garantir mais qualidade de vida aos moradores”, afirmou o deputado.

A Região Urbana do Prosa possui aproximadamente 90 mil habitantes e compreende 11 bairros da Capital, sendo eles o Taquaral Bosque, Montevidéo, Danúbio Azul, Futurista, Arco Íris, Autonomista, Carandá, Chácara Cachoeira, Chácara dos Poderes, Estrela Dalva, Margarida, Mata do Jacinto, Noroeste, Novos Estados, Santa Fé e Jardim Veraneio.

