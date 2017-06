Deputado Coronel David visita Tacuru e refirma apoio à chapa 11 nas eleições deste domingo

O município aguarda eleições complementares, que acontecem no dia 4 de junho

O deputado estadual Coronel David (PSC) percorreu as ruas de Tacuru nesta quinta-feira (1) em apoio aos candidatos Paulo Melo (PP) (prefeito interino) e a vice-prefeita Daiana Pedrotti que concorrem ao cargo Chefe e Vice do Executivo Municipal e vice nas eleições deste domingo (4).

Na ocasião, o parlamentar conversou com os moradores locais sobre a importância do voto consciente e a participação popular nessas eleições para o município. “Mesmo com o frio que está fazendo, a cidade está em clima de muita alegria e confiança. Vim reforçar meu compromisso com a população e apoiar meus amigos Paulo Mello e Daiana Pedrotti, candidatos à prefeitura do município. Acredito no potencial deles para trabalhar pelo desenvolvimento da cidade e coloco meu mandato à disposição para buscar recursos que favoreçam o povo Tacuruense. A população deve sair de casa no domingo e realizar um voto consciente, pois quem quer uma real mudança deve votar 11 ”, frisou o deputado.

O prefeito Paulo Melo (PP) agradeceu o incentivo do deputado na disputa pela prefeitura de Tacuru. “O deputado é um homem que passa muita credibilidade e ao conversar com os moradores, eles puderam sentir o compromisso do deputado com a nossa Tacuru. Tenho certeza que com o apoio dele, e a confiança da população poderemos alcançar a prefeitura de forma honesta. Por isso vamos trabalhar juntos e contamos com o apoio do deputado para projetos futuros pelo bem do nosso município”, disse o prefeito. Melo assumiu interinamente a prefeitura da cidade antes da eleição no dia 2 de outubro de 2016, por problemas na candidatura do vice Beto Mello (PTN) e aguarda as eleições complementares, que acontecem no dia 4 de junho.

