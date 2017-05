Deputado Dagoberto é contra nova destinação para financiamento rural

Expandir a possibilidade de uso de Cédula de Produto Rural (CPR) para empresas consideradas distribuidoras de insumos agrícolas pode deturpar a real finalidade deste crédito agrícola. Para o deputado Dagoberto Nogueira (PDT), a proposta de lei em análise na Câmara que prevê essa expansão deve ser arquivada. Incluir esse novo setor no crédito agrícola pode desviar recursos do campo para o mercado financeiro especulativo.

Em reunião ontem (30) com o representante da OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), Luiz Roberto Baggio, o deputado Dagoberto garantiu que irá rejeitar a proposta de expansão do uso da CPR. “As cooperativas representam com transparência os agricultores e têm o comprometimento com o desenvolvimento do campo. Ao possibilitar o uso alternativo da CPR, não sabemos como as empresas usarão esse crédito. Não existe nenhuma garantia que isso pode melhorar o mercado de crédito rural”, afirmou Dagoberto.

Comentários