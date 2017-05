Deputado Dagoberto exige retomada duplicação da BR-163

As obras de duplicação da BR-163 precisam continuar. Após três anos à frente da empreitada, a empresa responsável duplicou apenas 138 quilômetros dos 806 da rodovia. A concessionária alega que o fluxo de veículos caiu e que não conseguiu os empréstimos necessários para continuar as obras.

Em pronunciamento no Plenário da Câmara nesta terça-feira (30), o deputado Dagoberto Nogueira cobrou a retomada dos trabalhos. “A empresa CCR MS Vias abandonou as obras da rodovia. Já são mais de três meses, dois terços dos trabalhadores demitidos e as obras paralisadas. Isso tem criado transtornos para todos. A BR-163 é a rodovia mais importante do Mato Grosso do Sul. Apesar da paralisação, os pedágios continuam sendo cobrados. A população estão inconformada. Já acionamos a ANTT (Agência nacional de transportes Terrestres) e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e ninguém encontra uma solução. Precisamos resolver isso”, declarou Dagoberto.

