Deputado Dagoberto indica rodovias, hospitais e outras obras para orçamento 2018

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) participou de reunião da bancada federal nesta terça-feira (04) em que foram estabelecidas as prioridades para o orçamento de 2018. Para a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano, Dagoberto e os outros 10 membros da bancada vão requisitar recursos para a pavimentação dos 233 quilômetros da BR-419 entre Aquidauana/Anastácio e Rio Verde e os 337 quilômetros da rodovia Sul-Fronteira além de reformas e melhorias nos hospitais universitários de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados.

Além destes pedidos coletivos, Dagoberto e o restante dos parlamentares vão fazer outros três pedidos iguais para dar mais peso às requisições junto ao governo Federal. Assim, o deputado irá requisitar recursos para a construção do campus universitário de Paranaíba, desenvolvimento do corredor Bioceânico até o Paraguai e o aumento das ações de segurança da fronteira por meio do SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras).

Na opinião do deputado, a bancada tem atuado com eficácia para a efetivação dos pedidos. “A união da força política dos parlamentares na elaboração do orçamento mostra mais uma vez que quando o assunto são obras importantes para o Estado, nossa articulação tem sido suprapartidária. Agora é batalhar para que os pedidos sejam finalmente atendidos pelo governo Federal”, afirmou Dagoberto.

A expectativa é que a LDO seja votada até o dia 13 deste mês e o orçamento geralmente começa a ser debatido no final do ano. As emendas para a Lei devem ser apresentadas até esta quarta-feira (5).

