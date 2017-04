Deputado Dr. Paulo Siufi propõe criação do Programa Farmácia de Distribuição de Medicamentos nas UBS

Visando oferecer à população o acesso integral aos serviços de saúde, o deputado estadual Dr. Paulo Siufi, apresentou ontem (18), na Assembleia Legislativa, Projeto de Lei nº 71/2017, propondo a Implantação do Programa Farmácia de Distribuição de Medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde, no Estado de Mato Grosso do Sul.

A proposta do deputado obriga que as farmácias de distribuição de medicamentos nas unidades de saúde tenham para seu funcionamento, a responsabilidade e assistência técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei.

“As pessoas, principalmente no interior do estado, buscam atendimento médico nas unidades de saúde e na maioria das cidades não têm um ônibus do transporte coletivo, então elas precisam ir para a consulta a pé ou de bicicleta. Após o término dessa consulta, elas precisam se deslocar até outro lugar para receber o medicamento que foi prescrito, o que é inadmissível. Estive nas cidades de Aquidauana e Anastácio e a população reclamou”, disse o deputado.

Dr. Paulo Siufi salientou que o objetivo do projeto é atender diretamente a diretriz constitucional de acesso à saúde, criando mecanismos para adequar a rede de atendimento público as reais necessidades, melhorando de maneira direta a assistência à saúde prestada à população.

“Essa lei é para que o atendimento seja na totalidade, na plenitude. O médico atende, prescreve o medicamento que tem no posto e a pessoa já sai com ele em mãos. Por isso ela foi ao posto de saúde, pois não tem condição de pagar medicamento e nem consulta”, justificou.

