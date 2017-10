Deputado Dr. Paulo Siufi reúne-se com o clero da Diocese de Dourados

O deputado estadual Dr. Paulo Siufi reuniu-se com o clero da Diocese de Dourados na manhã de segunda-feira (09), na Chácara do Clero, em Dourados, para tratar do Projeto de Lei de sua autoria, que institui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, estiveram reunidas 65 pessoas. Dentre elas, o Bispo Dom Henrique Aparecido de Lima, padres e diáconos.

“Nós sabemos da grande importância que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem para a população Sul-mato-grossense. Temos muitos devotos d’Ela em todo o estado, eu sou um dos deles e participo todas as quartas-feiras da novena no Santuário em Campo Grande. Sei o quanto Ela é querida e respeitada em Mato Grosso do Sul”, justificou Dr. Paulo Siufi.

O deputado também pediu o apoio do clero para que sejam colhidas mais assinaturas para o abaixo-assinado a favor ao projeto de lei. Siufi já possui cerca de 10 mil assinaturas que foram coletadas no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e demais igrejas de Campo Grande.

As assinaturas para o abaixo-assinado, também começaram a serem coletadas na Diocese de Dourados, que incluem além de Dourados, as cidades de Vicentina, Nova Alvorada do Sul, Laguna Carapã, Itaporã, Amambai, Deodápolis, Douradina, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Glória de Dourados, Indápolis, Antônio João, Maracaju, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Ponta Porã e Caarapó.

“Tenho certeza que juntos somos mais fortes. A nossa união e a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos levará a alcançar essa graça”, ressaltou o deputado.

