Deputado Eduardo Rocha entrega equipamentos para Assistência Social de Três Lagoas

Na manhã de hoje (22), o deputado estadual Eduardo Rocha, efetuou a entrega de equipamentos para a Assistência Social da cidade de Três Lagoas, por meio de emenda parlamentar. O evento contou com a presença de vereadores, o prefeito Angelo Guerreiro e a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Pinheiro.

Esta emenda é de 2015, no valor de R$ 50 mil, destinada conjuntamente por Rocha e o então deputado Angelo Guerreiro, agora prefeito de Três Lagoas. Para Rocha é uma satisfação muito grande poder fazer esta entrega e assim auxiliar o trabalho da Assistência Social, que é uma área que gosto bastante de ajudar e acho que tem que ter investimentos.

“Agradeço os diversos vereadores que estiveram presentes nesta entrega, assim como o apoio de toda a Câmara Municipal da cidade e especialmente a secretária Elisa que fez questão de participar do nosso evento. Com esses equipamentos entregues nesta data, será possível oferecer três cursos profissionalizantes e prepara nossos jovens pra o mercado de trabalho”, destacou Eduardo Rocha.

O evento ocorreu às 10h, na sede da secretaria. Tais equipamentos haviam sido entregues para o Centro Recuperacional Nazareno, que encerrou suas atividades. Desta forma, Rocha solicitou que fosse destinado para a prefeitura, o que será oficializado nesta sexta.

Foram entregues uma serra esquadrejadeira Verry JR, com motor; uma plaina Dewalt; uma desempenadeira Baldan, com motor; uma Tupia, com motor; uma parafusadeira elétrica; uma furadeira elétrica; uma lixadeira orbital TYI; uma serra Tico; um compressor Chiaperini; uma motoesmeril; três caçarola ; uma panela de pressão; um picador de legumes; um liquidificador; um extrator de suco; um congelador horizontal; um amplificador de potência; uma mesa de som; um microfone com fio; uma esmerilhadeira; uma furadeira de bancada; uma serra policorte; uma mascara; um motoesmeril; um torno de bancada; uma máquina de solda; uma furadeira de impacto; 12 caixas de som e um microcomputador.

Estiveram presentes os vereadores Marcus Bazé, Antonio Rialino, Vagner Tenorio (Silverado), Adriano Cezar (sargento Rodrigues), Luciano Dutra, Wellington Ricardo de Jesus (Cascão), Davis Martinelli, Jorginho do Gás, além dos secretários municipais, de Administração, Gilmar Tabone, chefe de gabinete, Morães, de Indústria, Tonhão, de Assistência Social, Vera Helena, o vice-prefeito Paulo Jorge Salomão e a presidente da Associação Comercial do município, Gláucia Jaruche.

Comentários