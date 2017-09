Deputado Eduardo Rocha entrega mesa cirúrgica e ambulância para Aparecida do Taboado

O deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, passou pela cidade de Aparecida do Taboado, na noite dessa quinta-feira (28) e esta manhã de sexta-feira (29), para entrega de emendas parlamentares.

Na ocasião, Rocha entregou nessa quinta, uma mesa cirúrgica, referente a emenda parlamentar de 2016 e nesta sexta, uma ambulância tipo B, no valor de R$ 60.000, de uma emenda de 2015.

Esta ambulância é de suporte básico, destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.

Durante seu discurso, em que foi comemorado o aniversário de 69 anos da cidade, Eduardo Rocha disse que não poderia deixar de presentear o município. “Esta é a quarta festa das Nações e eu vim em todas. Com muita alegria entregamos uma mesa cirúrgica e uma ambulância, por meio de emendas liberadas pelo Governador Reinaldo Azambuja”.

Entre várias autoridades e os parlamentares Rocha Fernandes, prestigiaram as entregas, o prefeito da cidade, Robinho Samara Almeida, os vereadores José Rodrigues de Matos (Zezão), Gilson Antonio de Barros, Moyses de Carvalho, Alaor da Silva Filho, José Natan Dias, o secretário de saúde do município e o diretor da Fundação Estatal de Saúde De Aparecida Do Taboado, Marcos.

CRÉDITO: Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa

Comentários