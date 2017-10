Deputado Eduardo Rocha entrega título de cidadão sul-mato-grossense a prefeito de Três Lagoas

Em sessão solene realizada na noite de terça-feira (17), o deputado estadual Eduardo Rocha (PMDB), homenageou com o Título de Cidadão sul-mato-grossense, o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, do PSDB.

Foi uma noite de plenário da Assembleia Legislativa lotada, em que várias personalidades foram homenageadas com o título citado e também com a Comenda do Mérito Legislativo. Foram quase 80 pessoas homenageadas nas duas modalidades.

O objetivo é homenagear personalidades que sempre acreditaram no futuro do Estado, tendo realizado com dedicação extraordinário trabalho no contexto sócio-político-econômico e contribuído de forma destacada para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul.

Guerreiro, que deixou a Casa de Leis, em que era deputado estadual, quando foi eleito prefeito de Três Lagoas veio acompanhado de familiares, secretários de seu governo e vereadores da cidade três-lagoense.

Os homenageados com Título de Cidadão sul-mato-grossense foram: João Deoni da Silva, Herbert Assunção Freitas, Edson Yasuo Makimori, Walter Schlatter, Paulo Jorge Salomão da Câmara Nery, Luiz Gonzaga Alves de Lima Filho, João Resende Filho, Luiz Roberto Prado, Emanuele Locatelli Ribeiro, Luiz Adolar Camargo Kieling, João Pedro Alves, Angelo Chaves Guerreiro, Eurico Elesbão Teixeira Campos, Mario Fagundes, Eduardo Otávio Teixeira Marcondes, José Laerte Cecílio Tetila, Ester Figueiredo Gameiro, Luis Pedro Nassar Scalise, Gean Carlos Barros Muniz, pe. Ricardo Carlos, Jaime Teixeira, reverendo Antonio Balbino Martins, Roberto de Barros Calixto, Sebastião Nogueira Faria, pr. Espedito Coelho, Albert Schiaveto de Souza, pe. Aldir da Silva, Hugo de Oliveira, Rosely Aparecida Molina, Joseanne Cristina Roque, Abdul Karim Hussein Omais, Isaura Matias Rodrigues da Costa, José Olavo Mendes, Elias Galdino Gomes, Fabrício Colacino Silva, Henrique Duarte Prata, pe. Francisco Fábio da Costa Vieira, pe. Marcelo Tenório de Almeida, general José Carlos Braga de Avellar, Carlos Alberto de Carvalho, João Batista Tavechio e Joel Pizzini Filho.

E receberam a Comenda do Mérito Legislativo: Sônia Maria Ranzi, Jânio Batista de Macedo, Paulo Sérgio Domingos Hernandes, Marlene de Matos Bossay, Ruiter Cunha de Oliveira, Jesus Queiroz Baird, Luiz Henrique Alberto de Medeiros Filho, Losane Moreira Cardinal, Waldeli dos Santos Rosa, André Puccinelli, Claudiomiro Quadri, Rosiane Modesto de Oliveira, Jessé Fragoso da Cruz, Reynaldo Garcia da Silva, Marcelo de Araujo Ascoli, Vilson Galvão, Eugênio José Toazza, Pedro Marques Garcia, Clovis Ribeiro Cintra Neto, Laércio Tadeu Ferreira de Miranda, Marco Aurélio Santullo, Antônio Carlos de Oliveira, Marcelo Vinhaes Monteiro, Jaime Valler, Renato Gasparini Pereira, Caio Augusto César de Souza Moraes, Osvaldo Junior Barreiros Favoreto, Kalil Mohamed Hazime, Claudionor Miguel Abss Duarte, Fábio Edir dos Santos Costa, Marcelo Augusto Santos Turine, Abraão Armoa Zacarias e Eraldo Jorge Leite.

