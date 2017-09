Deputado Eduardo Rocha homenageia ex-governador André Puccinelli

Com o intuito de homenagear o ex-governador André Puccinelli, do PMDB, o deputado estadual Eduardo Rocha, do mesmo partido, apresentou na sessão do dia (20), o Projeto de Resolução que concede a Comenda do Mérito Legislativo ao ex-chefe do executivo de Mato Grosso do Sul.

A solicitação passa por votação em plenário com todos os 24 parlamentares do Estado e após sua aprovação e publicação passa a vigorar. André Puccinelli nasceu em Viaregio (Itália) e veio para o Brasil com menos de um ano. Sua família fixou-se inicialmente em Porto Alegre (RS) e depois em Curitiba (PR), onde realizou seus estudos até concluir a faculdade. Casado com Elizabeth Puccinelli é pai de três filhos; a médica Vanessa Puccinelli e os advogados André Puccinelli Júnior e Denise Puccinelli.

Médico, formado pela Universidade Federal do Paraná, especializou-se em cirurgia geral. Atuou profissionalmente em Fátima do Sul (MS) até l983 e em Campo Grande. Foi Secretário Estadual de Saúde (l983/85), deputado estadual por dois mandatos (1987/91 e l991/95) e deputado federal (l995/96) até ser eleito prefeito da Capital de Mato Grosso do Sul.

O ex-governador foi prefeito de Campo Grande (MS) por dois mandatos (1997/2000 e 2001/04). Foi eleito governador de Mato Grosso do Sul em 2006 e computou 726.806 votos. Em 2010, foi reeleito ao Poder Executivo do Estado com 704.407 votos, representando 56% dos votos válidos, que garantiram a vitória em primeiro turno, deixando o Governo de Mato Grosso do Sul em 31 de Dezembro de 2014.

Segundo a justificativa do projeto, desde que assumiu o governo, André tem sido homenageado em reconhecimento aos trabalhos prestados a diversas instituições do Estado, além disso, o histórico de vida do homenageado, capacita-lhe a receber tão honrosa Comenda do Mérito Legislativo e dispensa outras justificativas.

Crédito: Assessoria

