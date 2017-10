Deputado Eduardo Rocha homenageia médicos em sessão solene na Assembleia

No dia 18 de outubro, foi comemorado o dia do Médico e para celebrar a data foi realizada uma sessão solene na Assembleia Legislativa, onde foram homenageados diversos profissionais da área. Na ocasião, o deputado estadual Eduardo Rocha, homenageou o médico Joel Neves Peron e em conjunto com o colega Paulo Siufi, a médica Eduarda Tebet.

A cerimônia intitulada Comenda do Mérito Médico “Dra. Jeanne Elizabet Wanderley Tobaru”. A mesma foi uma iniciativa de Siufi, mesmo partido de Rocha, PMDB. Cerca de 17 médicos foram homenageados na sessão.

Joel é graduado pela faculdade de Medicina de Vassouras, no Rio de Janeiro, especializado em Cirurgia Geral, do Aparelho Digestino e Proctologia, além de Pós graduado em Medicina do Trabalho.

Eduarda é formada em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em gastroenterologia pediátrica e endoscopia digestiva.

A medalha “Dra. Jeanne Elizabet Wanderley Tobaru” foi instituída pelo Ato de Resolução Nº 26 de 16 de outubro de 2012. Dra. Jeanne é natural de Vacaria (RS). Cardiologista, formou-se em medicina na Universidade Estadual Mato Grosso, em 1973. Além da atuação no Hospital Proncor, como médica e diretora clínica, ela também fez parte da criação do primeiro serviço de hemodinâmica de Campo Grande, em 1982, e ainda presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A médica faleceu no dia 4 de abril de 2010.

