Deputado Eduardo Rocha participa de abertura da 6ª Conferência das Cidades na Capital

O deputado estadual Eduardo Rocha, participou na manhã desta terça-feira (03), da abertura evento 6ª Conferência Estadual das Cidades de Mato Grosso do Sul, realizado em Campo Grande, hoje e amanhã.

Evento tem como objetivo estabelecer um planejamento para políticas públicas de desenvolvimento. Este está sendo realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Os trabalhos serão desenvolvidos a partir da temática nacional “A Função Social da Cidade e da Propriedade” com o lema “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”.

Já a abordagem estadual terá como tema “Regularização Fundiária e Edilícia” e como lema “Política de Arrecadação para os Fundos de Habitação, Saneamento, Mobilidade e Acessibilidade, Garantindo a Sustentabilidade”.

A conferência contou com a presença, além do parlamentar Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, do governador do Estado, Reinaldo Azambuja e outros deputados, assim como prefeitos e vereadores.

Está na programação desta terça-feira, duas palestras, além de debates, painéis temáticos e apresentação cultura. A primeira apresentação será feita pelo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, Gilson Paranhos. Também haverá a palestra do diretor de Desenvolvimento Institucional da Agehab de Goiás, Murilo Barra.

No último dia, nesta quarta-feira, o projeto Florestinha apresentará um vídeo motivacional, em seguida os grupos temáticos se apresentam, acontecerão as reuniões de segmentos para definir entidades que irão compor o Conselho Estadual das Cidades e, por fim, a apresentação das entidades e órgãos eleitos para compor o Conselho de Mato Grosso do Sul de 2018 a 2021.

