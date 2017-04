Deputados solicitam viabilização do aumento efetivo da Polícia Militar em Três Lagoas

Através de indicação, o deputado Eduardo Rocha e o deputado Márcio Fernandes, solicitam viabilização do aumento do efetivo, aumento do uniforme, e aumento do armamento da Polícia Militar (ROTAI), no município de Três Lagoas. A seguinte indicação será encaminhada ao Exmo. Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sr. José Carlos Barbosa, com cópias para, Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. Reinaldo Azambuja.

Como a cidade de Três Lagoas tem sido palco de criminalidade e déficit no número efetivo da Polícia Militar, a solicitação se faz necessária, pois irá evitar que delitos ocorram com tanta freqüência, garantindo a segurança da população.

