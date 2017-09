Deputado Eduardo Rocha visita prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad

O deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, visitou, na tarde de ontem (26), o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, do PSD.

Esta foi a primeira visita no gabinete do chefe do executivo da Capital, desde que assumiu a função. Até então, ambos eram colegas de plenário, já que Marquinhos se licenciou do cargo na Casa de Leis, após ser eleito prefeito da cidade.

Na ocasião, Rocha disse que assim que abrir o processo das emendas de 2017 irá destinar algumas para a Capital sul-mato-grossense, para assim levar melhorias à população do município.

O parlamentar estadual também falou com o prefeito sobre o Outlet Premier Campo Grande e ficou de, logo que a questão econômica sinalizar uma melhora em todo o Brasil, irá levar o empresário responsável pelo empreendimento, para tratar com Marquinhos sobre a abertura do Shopping.

Este é o 1° Shopping Outlet de Mato Grosso do Sul. Outlet é a denominação para um mercado de vendas a varejo, no qual os produtores e indústrias vendem seus produtos diretamente ao público, e geralmente com um preço inferior ao que é oferecido nas lojas.

As lojas são abertas como num shopping, mas geralmente localizam-se nas saídas de grandes cidades ou regiões metropolitanas, por isso o nome outlet, que em inglês significa saída, passagem, escoadouro e mercado. Este fica localizado no macroanel rodoviário, entre as saídas para Sidrolândia e Aquidauana.

O lançamento da pedra fundamental da obra foi realizado em 2 de abril de 2014, ainda na administração do ex-governador André Puccinelli, com investimento inicial apresentando pela Empresa Rivercom Construção Civil e Participações Ltda. de R$ 50 milhões.

