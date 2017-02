Deputado Elizeu Dionizio e Superintendente do Trabalho apresentam Projeto de Digitalização e proposta para ampliar prédio do órgão em Campo Grande

O deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) e o Superintendente Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, Wladimir Struck, apresentaram no dia (08/02) ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o Planejamento Estratégico da Superintendência até 2018, a criação da “Arquivoteca” – projeto de digitalização dos documentos do órgão no Estado -, e a proposta de ampliar o prédio da superintendência em Campo Grande.

No encontro, Struck apresentou de forma detalhada como vai funcionar o sistema digital de arquivo de documentos, que tem objetivo de otimizar espaço físico e reduzir custos na conservação de papéis. “O Ministério como um todo tem de guardar documentos por exigências legais. Com a digitalização que pretendemos implementar – foi isso que viemos apresentar e solicitar autorização do ministro para fazer – vamos reduzir os gastos para conservar estes documentos, garantir sua preservação, além de facilitar a consulta”, enfatizando que também apresentou o Planejamento Estratégico da Superintendência para os próximos dois anos.

Além destas propostas, o deputado Elizeu Dionizio explicou que já pesquisou sobre a viabilidade da compra de um terreno ao lado da superintendência, em Campo Grande, para que o prédio do órgão possa ser ampliado. “Mostrei para o ministro que o proprietário do terreno tem interesse em vendê-lo. Se viabilizarmos o negócio, teremos condições construir uma superintendência com espaços amplos, que melhorem as condições de trabalho dos servidores, bem como o atendimento oferecido à população”, enfatizou o parlamentar sul-mato-grossense. A superintendência fica na Rua 13 de Maio.

Comentários