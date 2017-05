Deputado Fábio Sousa apresenta hoje pedido de abertura da CPI do Câncer

O deputado Fábio Sousa (GO) declarou que apresentará nesta quarta-feira (31) o pedido de abertura da CPI do Câncer, que investigará a dificuldade de acesso a tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).Segundo o tucano, 49% das pessoas que procuram o SUS para tratar o câncer não conseguem atendimento.

“Assusta saber que os brasileiros afligidos por essa grave doença não conseguem nem sequer fazer exames e dar início ao tratamento”, afirmou da tribuna. O tucano alerta que, quanto mais cedo tiver início o tratamento para o câncer, maiores são as chances de sobrevivência do paciente.

Na avaliação de Sousa, é preciso investigar os reais motivos da falta de atendimento ao paciente com câncer: incompetência, inoperância, corrupção, desvio de verbas, entre outros problemas. O parlamentar alega que em alguns estados brasileiros não existe máquina de radioterapia à disposição, enquanto há insumos encaixotados em Brasília.

“A população que sofre não pode continuar à mercê dessa situação, sem tratamento no Sistema Único de Saúde para uma doença tão grave como essa”, cobrou. O tucano chama atenção para o contraste de realidades no Brasil. Quem tem dinheiro se trata nos melhores hospitais e tem chances de recuperação. Por outro lado, quem não tem condições precisa esperar meses até o início do tratamento no SUS e corre mais riscos.

O tucano já conseguiu reunir as assinaturas necessárias para a criação da CPI do Câncer (um terço dos deputados). Além disso, ele demonstrou apoio à abertura de comissões de inquérito para apurar as denúncias envolvendo a JBS e o BNDES. “Se tem alguma coisa que precisava ser trazida à luz, é a forma como foram feitos os negócios pelo BNDES nos últimos anos”, finalizou.

