Deputado filmado recebendo mala de dinheiro chega ao Brasil

Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), deputado afastado pois foi filmado recebendo uma mala de dinheiro da JBS. O deputado afastado chegou ao Brasil na manhã de hoje (19). Loures é apontado como intermediário do presidente Michel Temer para assuntos do grupo J&F com o governo.

Loures estava em Nova York, nos Estados Unidos, acompanhando o evento Person of The Year (personalidade do ano), no qual o prefeito de São Paulo João Doria foi premiado. O deputado afastado desembarcou no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 7h35, uma hora depois de o avião pousar, às 6h25.

Ao desembargar no saguão do aeroporto de Cumbica foi aclamado de ‘ladrão’, ‘bandido’ e algumas pessoas pediam a ‘cadeia’ ao deputado afastado.

Após a delação de Joesley Batista, da JBS, o ministro do STF Edson Fachin determinou o afastamento de Loures do mandato de deputado federal.

