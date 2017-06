Deputado Flávio Kayatt solicita a Assembleia audiência com Fachin e advogado constitucionalista

O deputado Flávio Kayatt (PSDB), relator da comissão especial solicitou hoje (1) à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul um advogado constitucionalista para auxiliar nos trabalhos e também tenta uma reunião com o ministro Edson Fachin, relator do processo da Lava Jato no STF.

Quatro processos de impeachment contra o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) será analisado pela comissão. Após denúncias de suposto recebimento de propina por pessoas do governo para a isenção fiscal e liberação de alvarás de funcionamento.

Kayatt informou que é preciso não ter dúvidas em relação à análise das denúncias pela comissão. “Nós precisamos do advogado para nos assessorar, porque a gente não quer cometer nenhum equívoco”.

Junior Mochi (PMDB) presidente da Assembleia afirmou que a Casa vai verificar se existe um profissional qualificado no quadro de servidores. Se não, poderá abrir uma licitação ou contratar por notória especialidade um advogado.

“Nós também ainda aguardamos o agendamento de uma audiência com o ministro Fachin para tratarmos da documentação”, avisou, informando que se for preciso, o parlamentar acompanhará a comissão a Brasília.

Comentários