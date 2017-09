Deputado Geraldo Rezende defende tratamento de doença de Parkinson pelo SUS

A Comissão de Seguridade social e Família aprovou nesta quarta-feira (13) por unanimidade o relatório favorável de autoria do deputado Geraldo Resende (PSDB) referente ao Projeto de Lei 605 de 2015. A proposição de autoria do deputado Lobbe Neto (PSDB/SP) trata da atenção integral ao paciente portador da doença de Parkinson pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.

O projeto prevê o atendimento ao paciente em todas as manifestações clínicas da doença como também em outros sintomas. O PL garante também a participação de familiares de portadores da patologia, assim como da sociedade civil, na definição e controle das ações e serviços de saúde, o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado ao enfrentamento da doença e suas consequências, direito à medicação e às demais formas de tratamento que visem minimizar os efeitos, de modo a não limitar a qualidade de vida do portador e o desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, avaliação e controle por parte dos serviços de saúde, abertos à participação da sociedade.

Para Geraldo Resende, que também é médico, “já fui secretário estadual de saúde e defendo que tanto o Legislativo como o Executivo tem de antecipar as demandas em saúde, elaborar, propor e prever a atenção para as mais diversas doenças. O portador de Parkinson sofre muito com os sintomas e o Poder público tem que debater, pesquisar e se colocar a disposição desses pacientes”.

A doença de Parkinson é incurável, evolutiva, atinge na maioria das vezes pessoas com idade superior a 55 anos de idade. A patologia tem como principais sintomas, tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e desequilíbrio, podendo afetar também a fala e a escrita e não raras vezes causa depressão e alteração emocional.

De acordo com recentes estudos realizados e de dados fornecidos pela Associação Brasil Parkinson (ABP), a doença afeta mais de 200 mil pessoas no Brasil, conforme estimativa do Ministério da Saúde. Com o envelhecimento da população (segundo o IBGE, são cerca de 30 milhões de pessoas acima dos 50 anos) aumenta ainda mais a preocupação com a doença. A doença de Parkinson é uma patologia degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva.

