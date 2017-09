Deputado Herculano Borges presta Homenagem aos Profissionais de Educação Física

Na noite de sexta-feira (1/9), o Plenário da Assembleia Legislativa foi palco da sessão solene que homenageou personalidades que promovem saúde e qualidade de vida aos sul-mato-grossenses. Foram homenageadas 26 pessoas, entre elas os fundadores do curso de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

“O Poder Legislativo condecora profissionais que prestam um serviço de grande valor social. Com habilidades necessárias a recuperação e manutenção da saúde, os educadores físicos são motivados pela esperança de transformação social, atuando de forma comprometida com as questões atuais, como as pessoas com necessidades especiais, a inclusão social e o meio ambiente”, afirmou o deputado estadual Herculano Borges (SD), proponente da solenidade e também bacharel em Educação Física.

João Baptista de Mesquita, João Batista Campagnani Ferreira, Zorilda Donaire Pereira Ferreira, Maria Antonieta Medeiros de Mesquita, Eurdes Carlos Garcia, João Jair Sartorelo, Roberto Mitio Harada, Mário Amaral Rodrigues, Cláudio Augusto Boschi, Jorge Steinhilber, Coronel Carlos Fernando Laffranchi, Eliana de Mattos Carvalho, Youssef Saliba, Claudia Diniz de Moraes, Jeeser Alves de Almeida, Vágno de Souza Dias, Márcia Maria de Azeredo Coutinho, Vicente Fernando Demarco Martins, Ademir Alves de Oliveira, José Luiz Mikimba Pereira, Luiz Valdomiro Ferrigolo, José Renivaldo Alencar, Protásio Fernandes Nery (in memoriam), Manuel Pacheco Neto, Lizandro Lizardo Tolentino e Rubens Silva Arguelho foram os homenageados da noite.

“É uma grande alegria receber essa homenagem. O nosso desejo é a valorização nas escolas. Estão retirando paulatinamente da grade escolar e isso é uma aberração, pois as crianças precisam da Educação Física como complementação da sua educação motora”, salientou José Luiz Mikimba, que falou em nome dos homenageados.

