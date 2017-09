Deputado João Grandão participa de entrega de maquinários em assentamentos de Sidrolândia

No último fim de semana, o deputado estadual João Grandão esteve nos municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti cumprindo intensa agenda em assentamentos e aldeias indígenas da região.



Ao lado dos deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet, do prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli e do vereador e presidente da Câmara de Sidrolândia, Jean Nazareth, Grandão conversou com os produtores e produtoras da Agricultura Familiar do município, ouviu atentamente suas demandas e participou da entrega de maquinários e implementos agrícolas.

No dia 15, o parlamentar foi representado na entrega de uma patrulha mecanizada aos produtores do Assentamento Alambari-CUT, solicitação feita por João Grandão e pelo vereador Jean juntamente com Zeca e Vander, todos do Partido dos Trabalhadores.



No mesmo dia, no complexo Buriti, o deputado João Grandão foi representado em reunião na Aldeia 10 de Maio.

Entre as lideranças indígenas presentes o cacique Adão (Aldeia 10 de Maio), cacique Genivaldo (Córrego do Meio), cacique Jânio (Água Azul), cacique Valdecir (Olho D’Água), Jurandir, representando o cacique João Cézar (aldeia Lagoinha), o cacique Leudenicio (aldeia Barreirinho), o cacique Moisés e o vereador Éber, de Dois Irmãos do Buriti, além do presidente da Associação Aldeia Tereré, o professor Maioque.

Entre as reivindicações das lideranças, a necessidade de uma patrulha mecanizada, além de outros implementos agrícolas e sementes para a ampliação da produção local e melhoria da qualidade de vida das famílias.

Ainda na sexta-feira, em Sidrolândia, foi realizada uma reunião na Agrovila Cidade Viva para discutir a possibilidade de regularização do local.



“Os moradores da agrovila sofrem sem serviços básicos, como água e luz e demais benfeitorias, tudo pela falta de um documento que comprove a titularidade dos lotes. Por isso criamos um grupo de trabalho para debater e encontrar uma solução para esse problema junto ao INCRA-MS”, resumiu o deputado João Grandão, informando que a primeira reunião de trabalho do grupo já foi agendada para a próxima quinta-feira (21), na sede do INCRA-MS, em Campo Grande, e contará com a presença do presidente da Associação de Moradores da Agrovila Cidade Viva, Cláudio Moreira.



No domingo, também ao lado dos deputados Zeca e Vander, do vereador Jean e do prefeito Marcelo Ascoli, o deputado João Grandão esteve presente no Assentamento Ernesto Che Guevara MST para o evento de entrega de patrulha mecanizada para os produtores locais. No Assentamento Nazareth, o parlamentar participou do lançamento da rede de abastecimento de água potável.

Comentários