Deputado João Grandão promove regularização fundiária em assentamento de Bodoquena

Na quinta-feira (18) o Mandato Popular e Participativo do deputado João Grandão esteve no Assentamento Sumatra, em Bodoquena, levando informações importantes sobre a regularização fundiária nos assentamentos.

O vice-presidente da Fetagri, Ramiro Moyses (Miro), e Elio Koch, coordenador de gabinete do deputado João Grandão, responderam aos questionamentos e dúvidas dos moradores do assentamento, principalmente no que diz respeito às mudanças propostas pela Medida Provisória 759/16, que visa flexibilizar a questão da regularização fundiária e detalhar a infraestrutura dos assentamentos e direitos fundamentais, como moradia, função social e meio ambiente.

O vice-presidente da Fetagri destacou o longo caminho existente até a regularização dos lotes. “É algo muito mais amplo que simplesmente a vistoria e a emissão do título por parte do INCRA. Antes de mais nada, é preciso fazer o georreferenciamento de toda a área do assentamento e assim por diante”, acrescentou.

Estiveram presentes na reunião também o vice-prefeito de Bodoquena, Geraldo Preto; Valdelício Nunes de Oliveira, representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bodoquena; e os vereadores Mano Pereira e Licinha, além do presidente da Associação do Assentamento Sumatra.

