Deputado Marcio Fernandes levará Semana do Jovem Empreendedor para Chapadão do Sul

Durante visita a Chapadão do Sul, nesta quinta-feira (1), o deputado Marcio Fernandes (PMDB) apresentou uma novidade instigante para os jovens da região, que é a Semana Estadual do Jovem Empreendedor, evento instituído através da lei 3.974/10, de autoria do parlamentar.

Previsto para acontecer de 28 de agosto a 1 de setembro, o evento foi bem recebido pelo prefeito João Carlos Krug, os vereadores Anderson Abreu e Mika, além do diretor do Campus de Chapadão do Sul UFMS, Kleber Gastaldi e o coordenador dos cursos da Fachasul, Luiz Henrique Queiroz.

Na 4ª edição, a Semana já inova com novo formato, que é a expansão do público, nas três edições anteriores o evento aconteceu na capital e já atingiu mais de 7 mil jovens com palestras, “pitches empreendedores”, “Startups”, entre outras maneiras de compartilhar as transformações que o empreendedorismo pode trazer. Este ano além de Chapadão do Sul, o evento deve acontecer em Dourados e Ponta Porã.

Com o principal objetivo de plantar a “semente” do empreendedorismo, o deputado Marcio Fernandes fala da importância deste fomento. “Estimular o empreendedorismo é investir em novas ideias, em soluções. Principalmente os jovens brasileiros que são extremamente criativos, e precisam usar isso ao seu favor, para traçarem um futuro de sucesso, e sobressaírem no mercado de trabalho”, explica.

Nomes renomados já participaram da Semana, como por exemplo, o fundador do Poit Energia, Wilson Poit, onde em 11 anos a oferta pela sua empresa cresceu 25 vezes, sendo posteriormente vendida para a Aggreko, líder global do setor, por mais de R$400 milhões.

Outro nome de sucesso, foi a participação do fundador do Portal da Educação, Ricardo Nantes, um grande entusiasta da causa empreendedora, com sua biografia arrojada, mostrou aos jovens que é possível ir além, numa ideia que parecia simples, agregou valor ao seu portal , que foi vendido por milhões para o Uol.

Comentários