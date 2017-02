Deputado Marun é eleito presidente da comissão da reforma da Previdência

Com 22 votos, o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) foi eleito nesta quinta-feira (9), presidente da comissão especial que vai debater as propostas para a reforma da Previdência (PEC 287/16). Disputavam a vaga os deputados Pepe Vargas (PT-RS) e Major Olímpio (SD-SP), que receberam 8 votos e 4 votos, respectivamente. Já a relatoria ficará com o deputado Arthur Maia (PPS-BA).

Em seu discurso de posse, o presidente Carlos Marun (PMDB/MS), enfatizou estar ciente do peso e da responsabilidade a ele depositada, assumindo o compromisso de cumprir o regimento, com um trabalho persistente, determinado, metódico, mas não atropelado. “Faço votos para que possamos juntos, em um exercício de respeito mútuo, chegarmos ao fim dos nossos trabalhos podendo oferecer, se for o caso, se for o desejo da maioria, um projeto à sociedade que mude para melhor à nossa Previdência”, ressaltou.

Apesar da pressa, Marun ressaltou que não irá atropelar pautas e fará aquilo que lhe cabe fazer, que é a boa condução dos trabalhos. “Não sou nenhum acelerador”. Vamos fazer a condução serena, mas firme, metódica. “Vamos trabalhar com ritmo para que, o mais rápido possível, sem atropelo, possamos ouvir segmentos da sociedade e construir a nossa convicção”, declarou.

Com atuação e características marcantes no processo de impeachment da ex-presidente da república, no ano passado, parlamentares afirmaram acreditar que isso ajudou e muito para que Marun fosse o indicado e eleito presidente desta importante comissão da Câmara dos Deputados.

Como primeiro vice-líder da bancada do PMDB e vice-líder do governo, Marun tem a total confiança do presidente Michel Temer para dar seguimento aos trabalhos do governo em prol da necessidade de evolução do país. “Tenho convicção de que a nossa previdência precisa ser ajustada, atualizada, modernizada e adequada à nova realidade brasileira”, finalizou o Deputado.

