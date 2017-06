Deputado Marun garante asfalto e drenagem para sete municípios do MS

O deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) participou no início desta semana da cerimônia de assinatura daordem de serviço que darão início às obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em diversos municípios do Estado.

Esses recursos foram captados através de emendas parlamentares de autoria do deputado Marun e são provenientes do Orçamento Geral da União – OGU 2015.

Com investimentos que ultrapassam os R$ 7 milhões, Marun garantiu nesta etapa a destinação de verbas para os municípios de Paraíso das Águas, Ivinhema, Aparecida do Taboado, Sete Quedas, Sidrolândia, Laguna Carapã e Rio Negro.

O deputado destacou a importância desta articulação política entre o parlamentar e os poderes na captação de recursos financeiros e investimentos. “O nosso principal objetivo é suprir as necessidades dos municípios melhorando a qualidade de vida da nossa população sul-mato-grossense e a mobilidade urbana é fundamental para que isso aconteça”, disse.

Ao findar o evento, Marun ressaltou que existem por intermédio dele, várias outras emendas em andamento e que também beneficiarão outros municípios do Mato Grosso do Sul. “A população nos pedem auxílio e nos cobram investimentos para suas cidades e são através dos nossos deputados Estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que a gente busca atender os pleitos na destinação desses recursos. Nossa função como parlamentar em Brasília é legislar defendendo aquilo que é certo e lutar incansavelmente para que tenhamos um País melhor, mais digno e com igualdade entre as pessoas. Estamos trabalhando firmes e confiantes em prol da nossa querida população”, finalizou.

