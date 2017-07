Deputado MARUN GARANTE RECURSOS PARA MAIS TRÊS MUNICÍPIOS DO ESTADO

Dando continuidade à agenda de compromissos aos finais de semana pelo interior do Estado, o deputado federal Carlos Marun, visitou na sexta (30) e no sábado (01), três municípios do Mato Grosso do Sul, Antônio João, Maracaju e Ponta Porã.

Durante as visitas, Marun lançou obras, vistoriou locais públicos que necessitam de recursos para reforma e ampliação, reuniu com correligionários do PMDB com o intuito de fortalecer e traçar metas para o partido nas próximas eleições e anunciou a destinação de novas emendas parlamentares para esses municípios.

Em Antônio João, o deputado Marun, acompanhado da prefeita Márcia Marques, de vereadores, dossuperintendentes estaduais da Funasa e do Incra, Marco Aurélio Santullo e Humberto Mota Maciel, correligionários e amigos, participou do ato de assinatura do início do processo licitatório para o sistema de abastecimento de água do município no valor R$ 505.685,76, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Marun. Essa obra garantirá a uma população média de 680 moradores do assentamento Veranilda, o acesso à água.

Marun também informou aos presentes que já estão garantidos o montante de 250 mil reais para a aquisição de equipamentos para a área da Saúde; a compra de uma ambulância e ainda, a destinação de 500 mil reais que, através de indicação do deputado, em atendimento ao Programa do MDS – Funasa, serão usados para a aquisição de lixeiras e substituição de caixas d’água de amianto para caixas d’água de polietileno, destinadas a população de baixa renda. São mais de um milhão e trezentos mil reais destinados por Marun que irão auxiliar no crescimento e desenvolvimento de Antônio João.

Ainda na sexta-feira, o deputado Marun visitou o município de Maracaju e, ao lado do prefeito Maurílio Azambuja, do presidente da Câmara Hélio Albarello, do secretário de Governo Frederico Felini, de jovens atletas do município, professores, correligionários do PMDB e equipe, participou do lançamento do Programa “Brincando com Esporte”. Os recursos destinados pelo deputado neste projeto foi de R$ 100 mil reais, provenientes do Ministério do Esporte, e o intuito deste programa é fazer com que os jovens aproveitem as férias escolares para praticar, aprender e realizar importantes atividades esportivas.

Após a entrega desses kits esportivos, Marun informou aos presentes que já estão garantidos, a pedido do prefeito Maurílio, recursos provenientes de emenda parlamentar no valor de 460 mil reais para a compra de um Arco-Cirúrgico que será instalado no Hospital Municipal; informou também o empenho de recursos para a drenagem e pavimentação asfáltica no valor de 542 mil reais e a aquisição de uma van, que atenderá a Secretaria de Assistência Social do município. Marun já garantiu o montante de mais de um milhão de reais para Maracaju.

Já no sábado (01) pela manhã, após reunir-se com os correligionários do PMDB de Ponta Porã, o deputado federal Carlos Marun encontrou-se com o prefeito Hélio Peluffo. Em seguida, o deputado, o prefeito, vereadores, correligionários do PMDB, equipes de trabalho da prefeitura e amigos, visitaram locais onde serão realizadas obras cujo recursos, frutos de emendas parlamentares destinadas por Marun serão investidos no município. São mais de três milhões de reais que já estão garantidos ao município.

O primeiro compromisso do dia foi no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social do bairro Coophafronteira. Neste local, Marun, Peluffo, a secretária de Assistência Social, Vera Lúcia e equipe, realizaram visita técnica buscando conhecer mais de perto os problemas encontrados no local. Após criteriosa vistoria, o deputado informou que já estão garantidos, através de emenda parlamentar, o valor de 250 mil reais que serão usados na ampliação e reforma completa do local. “Independente de posição ou partido político, tenho buscado apoiar diversos prefeitos do nosso Mato Grosso do Sul, buscando em tese, melhorar a qualidade de vida da população do nosso Estado e essa verba que estou destinando aqui para Ponta Porã é prova disso”, afirmou o deputado.

Dando continuidade à agenda, Marun, o prefeito Hélio e demais, estiveram no bairro Jardim Alegrete e Boa Vista; Esses são os bairros que irão receber recursos para a drenagem e pavimentação asfáltica no valor de R$ 2,3 milhões, destinados por Marun. O vereador Marquinhos Benites, que mora na região acompanhou as visitas e fez questão de agradecer em público o trabalho e o empenho do deputado Marun também em sua região.

Como estavam próximos à outra obra que está sendo realizada na cidade, o prefeito Peluffo aproveitou para levar o deputado para vistoriar a construção de uma ponte que faz a ligação desses bairros que receberão os recursos, obra que irá desafogar o trânsito na região.

Após vistoriarem esta obra, dirigiram-se ao CCZ – Centro de Controle de Zoonoses e por lá, o deputado Marun anunciou a destinação de R$ 505 mil reais para a realização de uma completa revitalização do local que se encontra em situação precária.

Finalizando a extensa agenda de compromissos em Ponta Porã, durante entrevista na rádio Nova FM, o deputado Carlos Marun prometeu ao prefeito Hélio Peluffo e toda a população, a destinação de uma ambulância para atender a população do município.

Comentários