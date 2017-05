Deputado Marun promove diálogo sobre paz mundial com embaixadores

A garantia da paz enquanto princípio de ordem constitucional do estado democrático de direito foi o tema do encontro na tarde de quarta-feira (17), entre embaixadores árabes e parlamentares de diferentes partidos. O evento, organizado pelo Procurador Parlamentar da Câmara dos Deputados, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), foi realizado em memória ao 69° aniversário da Al Nakba, catástrofe palestina que resultou na criação do Estado de Israel.

Durante o debate, Marun destacou a importância da relação entre o Brasil e países árabes, que existe há vários anos, sem qualquer hostilidade. “A população brasileira sempre acolheu o povo árabe de forma positiva e essa relação é muito importante entre os país para o crescimento político, econômico e comercial do nosso país ”, disse Marun.

Outro ponto ressaltado pelo deputado durante o diálogo foi a promoção da paz mundial. “Atualmente, com os vários meios de comunicação, estamos cada vez mais próximos de outras culturas. O Brasil precisa continuar levando exemplos positivos para os outros países em busca de uma harmonia mundial”, enfatizou Marun.

Árabes no Brasil

Com uma comunidade árabe-brasileira formada por libaneses, sírios, palestinos, egípcios, marroquinos, jordanianos e iraquianos, a imigração de árabes no Brasil ocorreu por diversos fatores, entre eles os numerosos conflitos étnicos. Muitos deles se instalaram em São Paulo com grandes empreendimentos e lojas de tecidos. Com relação aos laços políticos entre a população palestina e o governo brasileiro, são as mesmas quanto às relações junto aos países árabes.