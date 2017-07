Deputado Marun visita obras e anuncia ambulância para Ponta Porã

O prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo recebeu no sábado, 1º de julho, o deputado federal Carlos Marun quando visitou obras cujos recursos foram fruto de emenda parlamentar destinada por Marun para o município. Acompanhado de vereadores e secretários municipais, a primeira visita foi ao CRAS da Coophafronteira, onde o prefeito e a secretária de Assistência Social, Vera Lúcia de Oliveira e equipe mostraram a deficiência atual no prédio.

A pedido do prefeito Hélio Peluffo, o deputado Marun comprometeu-se em iniciar trabalho no sentido de garantir recursos visando a ampliação e reforma completa da estrutura, aumentando a capacidade de atendimento às famílias daquela região. O deputado afirmou em entrevista, que independente de posição política tem apoiado os prefeitos no sentido de melhor a qualidade de vida da população.

Marun também visitou ao lado do prefeito a quadra de esportes. É intenção de Hélio Peluffo carrear recursos para viabilizar a cobertura da quadra de esportes, beneficiando a comunidade. Na sequência da visita, o prefeito ao lado do deputado estiveram no bairro Alegrete, que receberá pavimentação asfáltica na ordem de R$ 2,3 milhões, destinadas pelo deputado. O vereador Marquinhos Bello Benites agradeceu o trabalho de Marun em favor da região.

Hélio também apresentou ao deputado Carlos Marun projeto ligando a região dos Ipês à rua Coronel Santana e consequentemente desembocando no trevo da MS 164, abrindo uma nova via que consequentemente, desafogará todo o intenso fluxo de veículos ligando essa populosa região da cidade ao centro.

Essa via possibilitará ligação rápida entre duas regiões com grande densidade populacional, sendo a região da Grande Vila Áurea e Ipês, chegando ao Jardim Independência, que hoje possuem apenas duas alternativas rápidas para chegar ao centro, sendo pela MS 164 e rua Pedro Ângelo da Rosa. Nesse ponto, o projeto do prefeito Hélio Peluffo prevê a abertura de um chamamento público para loteamento, com toda infraestrutura. A obra da ponte na rua Ladário, no bairro São Vicente de Paula, também foi visitada e o deputado conheceu toda a estrutura que vem sendo realizada na obra, melhorando significativamente as condições de trafegabilidade nessa via. Essa rua liga a região dos Ipês ao bairro São Vicente de Paula, chegando até a MS 164.

Em visita ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), o deputado federal Carlos Marun anunciou a destinação de R$ 600 mil para completa revitalização do local. Já em entrevista na rádio Nova FM, o deputado Carlos Marun confirmou ao prefeito Hélio Peluffo a destinação de mais uma ambulância para o município de Ponta Porã.

