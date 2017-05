Deputado Paulo Corrêa é eleito presidente e Comissão Especial irá à Brasília buscar delação da JBS

Em reunião realizada ontem (30/05) na Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Corrêa (PR) foi eleito presidente da Comissão Especial criada para investigar as denúncias da JBS contra o governador do Estado, Reinaldo Azambuja. O vice-presidente da comissão é o deputado Eduardo Rocha (PMDB) e o relator o deputado Flávio Kayat (PSB).

Paulo Corrêa explicou que a primeira providência da Comissão será ir à Brasília já nos próximos dias buscar cópia da delação feita pelos irmãos Wesley e Joesley Bastista.

“O presidente Junior Mochi vai nos ajudar a marcar uma reunião em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Edson Fachin, para que ele nos forneça dados oficiais. Vamos buscar cópia dessa delação premiada para trabalhar em cima dela e tomar as providências cabíveis, tanto nas secretarias, quanto com o próprio governador, que já se dispôs a estar aqui conosco”, anunciou.

De acordo com Paulo Corrêa a comissão tem o objetivo definido de apurar denúncias feitas na delação da JBS, mas que em uma segunda etapa irá apurar também as denúncias feitas na última semana por empresários do Estado sobre a suposta cobrança de propina envolvendo Azambuja e o alto escalão do governo.

“São duas coisas diferentes. Vamos primeiro analisar a delação da JBS e depois a denúncia desses empresários. Mas no primeiro momento vamos nos concentrar na delação do JBS, que ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal”, explicou.

O presidente da Comissão deixou claro que todo o trabalho será aberto à população e outros órgãos serão convidados para colaborar. Sobre os prazos, Paulo Corrêa afirmou que o objetivo é que tudo seja concluído o mais rápido possível, mas que a comissão precisa de tempo para apurar todas as denúncias. “Não temos como dizer um prazo final para essa comissão, mas vamos trabalhar o mais rápido possível dentro das nossas possibilidades”, concluiu.

A Comissão definiu prazo de 120 dias, que poderá ser prorrogado. As reuniões vão acontecer todas as quartas-feiras, às 15h, no Plenarinho Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

