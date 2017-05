Deputado Paulo Siufi cria Comenda em homenagem a Colônia Portuguesa

O deputado estadual Dr. Paulo Siufi apresentou na terça-feira (16), na Assembleia Legislativa, Projeto de Resolução nº 18/2017, que cria a Comenda e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem a Colônia Portuguesa em Mato Grosso do Sul.

As honrarias deverão ser entregues as personalidades da Comunidade Portuguesa em Sessão Solene, no dia 10 de junho de cada ano, dia em que se comemora o Dia de Portugal, o Dia de Camões e o Dia das Comunidades Portuguesas que estão sediadas em países do mundo inteiro.

“A colônia portuguesa é uma das colônias mais fortes que temos aqui no Mato Grosso do Sul, que influenciou com a sua cultura e tradição não só nosso estado, mas todo o país. É um povo de extrema importância para nós e eu não poderia deixar de homenageá-los”, disse o Siufi.

Anualmente, a Comunidade Portuguesa é homenageada pela Câmara Municipal de Campo Grande, através da Resolução nº 1.115/10, também de autoria do Dr. Paulo Siufi.

